Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 28 agosto 2020: Acquario, Bilancia e Gemelli

Le previsioni dei tre segni zodiacali di aria per la giornata

27 agosto 2020 a

a

a

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni per la giornata di venerdì 28 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

BILANCIA Il tuo lato attivo potrebbe manifestarsi oggi. Dedicatevi ai progetti rimandati nei giorni scorsi, come la pulizia della casa e altre faccende.

Oroscopo del Corriere di oggi, venerdì 28 agosto 2020: Pesci, Cancro, Scorpione

GEMELLI Trovare un modo per esprimere le emozioni a volte può essere difficile per voi. Dovreste cercare l'attività giusta per andare avanti.

ACQUARIO Potresti sentire il bisogno di muoverti oggi. Molti preferiscono le attività tranquille, i libri o l'arte ma la tua salute ne risente se resti immobile.