Oroscopo del Corriere di oggi, giovedì 27 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni per la giornata di giovedì 27 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

CANCRO Avete molta energia e fiducia in voi stessi. È fantastico, ma potrebbe anche metterti a rischio se ti lanci in esperienze troppo pericolose.

SCORPIONE Sei in grado di lavorare in modo molto produttivo ed efficace. La tua energia è grande e non hai bisogno di lottare per far sentire con forza la tua voce.

PESCI Questo è un momento fantastico per iniziare un po' di attività fisica. Andrebbe bene anche una semplice passeggiata intorno all'isolato ogni mattina.