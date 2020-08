Oroscopo del Corriere di oggi, giovedì 27 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco le previsioni per la giornata di giovedì 26 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

TORO Sei in grado di affermarti con più fiducia del solito. Non avrai paura di dire ciò che pensi in una situazione in cui spesso dici solo cose scontate.

VERGINE Potreste essere pieni di energia e desiderosi di essere uno spirito libero ma allo stesso tempo avvertire una sorta di peso che vi tiene fermi.

CAPRICORNO Potresti sentirti come se la battaglia fosse iniziata e tu fossi il bersaglio. Se non hai una base solida, questo periodo potrebbe essere difficile.