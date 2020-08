Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 25 agosto 2020: Ariete, Leone, Sagittario

Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco le previsioni per la giornata di martedì 25 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

ARIETE Oggi dovrete tenere a bada il vostro impulso sia sul lavoro che in amore. Se qualcuno vi ha fatto un torto, parlategliene serenamente.

LEONE L’energia oggi proprio non vi manca. Incanalatela in ufficio ma anche in una sana dose di attività fisica, che vi farà arrivare soddisfatti alla serata.

SAGITTARIO A volte discutere può fare bene, l’importante è non lasciarsi sopraffare dalla rabbia e arrivare allo scontro. Provate a rilassarvi!