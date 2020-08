Oroscopo del Corriere di oggi, martedì 25 agosto 2020: Toro, Vergine, Capricorno

Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

L'oroscopo del Corriere per i tre segni zodiacali di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco le previsioni per la giornata di martedì 25 agosto 2020. Vediamo cosa prevedono le stelle.

TORO Una cena è quello che serve per migliorare la giornata. Per i single sarà un nuovo inizio, per chi è in coppia permetterà di trovare armonia.

VERGINE L’affetto di chi vi starà intorno vi permetterà di affrontare la giornata nel migliore dei modi, nono- stante qualche improvviso intoppo!

CAPRICORNO Se le cose non vanno come desiderate sta a voi provare a cambiarle. Provate a parlarne con il partner, non può che fare bene alla relazione.