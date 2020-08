Oroscopo del Corriere di domenica 23 agosto: Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di domenica 23 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

La rabbia è il sentimento prevalente, il problema è capire come indirizzarla. Avercela con il mondo intero non è il modo migliore per sfogarsi.

LEONE

Giornata di novità: si profilano cambiamenti nella vostra vita, magari soltanto temporanei, ma potreste ricevere una telefonata importante.

SAGITTARIO

È domenica e, anche se non andate a messa, magari è il giorno giusto per scambiare un segno di pace. Aria distesa, insomma, in casa e fuori.