Oroscopo del Corriere di domenica 23 agosto: Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo del Corriere di domenica 23 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Continua il vostro periodo positivo: nel corso della mattinata sentirete una grande energia che utilizzerete per regalarvi attimi di pura gioia.

BILANCIA

Luna e Saturno litigano e finiscono per coinvolgere anche voi. Non impazzite, però: i problemi ci sono sempre in ogni coppia, capite da cosa dipendono.

ACQUARIO

Oggi probabilmente sarete tra due fuochi e dovrete usare tutte le vostre abilità comunicative per non restare scottati. Potete farcela!