Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto: Ariete, Leone e Sagittario

Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Giorno più fortunato per gli scapoli che per gli ammogliati: riemergono ferite che sembravano sepolte e finirete per rimuginarci su un po' troppo.

LEONE

Le ambizioni sono così alte che sarà impossibile soddisfare tutte le vostre aspettative. Ma provando e riprovando, otterrete comunque qualche risultato.

SAGITTARIO

La Luna vi dà una mano nel momento del bisogno: vi mancava un po' di equilibrio, lo ritroverete anche grazie all'assenza di grandi sconvolgimenti.