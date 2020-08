Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto: Gemelli, Bilancia e Acquario

Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Irradiate una luce meravigliosa che risplende ovunque: non è solo il buonumore, ma è capacità di avere la situazione sotto controllo.

BILANCIA

Sentite il forte bisogno di nuovi stimoli, sotto tutti i punti di vista, uno in particolare: la vita sociale. Forse di recente avete perso la voglia di uscire.

ACQUARIO

Problemi zero, come diceva una vecchia canzone. Anche se ci sono, oggi non li vedete e, fidatevi, è molto meglio così! Viva la leggerezza!