Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

21 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo del Corriere di sabato 22 agosto: Cancro, Scorpione e Pesci

TORO

Non è la giornata giusta per starsene con le mani in mano: se volete qualcosa, andatevelo a prendere, o non lamentatevi se poi vi sfuggirà.

VERGINE

Non rinunciate alla vostra forma fisica: se ultimamente vi sembra di aver esagerato con gli zuccheri o con l'alcol, magari evitate altri eccessi.

CAPRICORNO

Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Ecco, voi siete sul primo lato della barricata in questo momento: non dovete far altro che chiedere.