Oroscopo del Corriere di giovedì 20 agosto: Ariete, Leone e Sagittario

Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 20 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

La tua mente ronza come un'ape operaia e sembra che ci sia ben poco da fare per farla rallentare. Cerca di non diventare vittima dei tuoi pensieri.

LEONE

Preparati a una sorpresa oggi. Forse verrà da qualcun altro o forse verrà proprio da te. In entrambi i casi, la sera ti sentirai alquanto affettuoso.

SAGITTARIO

Gli animi potrebbero surriscaldarsi se qualcuno dovesse dire qualcosa che ti fa male. Affronta subito il problema invece di rimuginarci sopra.