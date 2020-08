Oroscopo del Corriere di giovedì 20 agosto: Toro, Vergine e Capricorno

Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 20 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

La mattina di solito non è il vostro momento migliore. Oggi, però, cercate si “svegliarvi” prima e non sottovalutate gli eventi delle prime ore.

VERGINE

Le cose sembrano andare abbastanza bene sotto molti aspetti. Le tue emozioni sono sotto controllo e i pezzi del puzzle sono tutti al loro posto.

CAPRICORNO

Non stupitevi se saltate giù dal letto con una scintilla di ispirazione che ieri non c'era. Lascia che i sogni ti diano la spinta per affrontare il mondo.