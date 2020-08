Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 18 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per le 24 ore.

CANCRO

Avete esagerato con merende e spuntini e ora rimpiangete la linea pre-estate. Praticate un po’ di moto all’aperto, nulla è perduto.

SCORPIONE

Dovete adottare un metodo più sincero per comunicare, perché molte persone hanno l’impressione che non siate sempre limpidi.

PESCI

Potreste decidere di sottovalutare alcune problematiche. Ricordatevi che le vostre decisioni si ripercuotono anche su chi vi sta intorno.