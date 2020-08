Le previsioni per i tre segni d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di martedì 18 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Siete amareggiati per il comportamento di uno stretto familiare. Provate a chiarire la vostra posizione, meglio non chiudersi...

BILANCIA

Ultimamente vi siete riavvicinati molto a una persona con cui avete avuto una storia in passato. Che sia un ritorno di fiamma?

ACQUARIO

Programmate meglio le vostre giornate, per non rischiare di arrivare a sera sempre sfiniti. Non potete reggere questo ritmo.