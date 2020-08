Le previsioni per i segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di lunedì 17 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i segni zodiacali d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

La giornata è ricca di occasioni, sempre che abbiate la forza di uscire dalla vostra zona di comfort. Non fatevi spaventare dall’ignoto.

BILANCIA

In coppia, oggi, vi sentite come un re e una regina: sereni, affiatati e fiduciosi l’uno nell’altra. Attenti solo a non cambiare umore.

ACQUARIO

Spesso siete davvero imperscrutabili. La vostra calma è una virtù importante, ma a volte rischiate di risultare freddi, pur senza esserlo.