Oroscopo del Corriere di lunedì 17 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra per la giornata: ecco di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Tutto andrà per il meglio. Se le cose non vanno bene oggi, non è la fine del mondo. Quindi proseguite per la vostra strada senza rimpianti.

VERGINE

Non fidatevi di chi vi promette e non mantiene, non ascoltate chi vi svaluta. Non mettete mai in dubbio il vostro valore in ogni campo.

CAPRICORNO

Le vostre energie non sono proprio al massimo in questi giorni. Fortunatamente oggi arriverà una soddisfazione sul lavoro a tirarvi su.