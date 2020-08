Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

15 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 16 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Non siate troppo duri con voi stessi se non riuscite a portare a termine tutto quello che vi prefiggete. Non siete dei supereroi.

Oroscopo del Corriere di domenica 16 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

VERGINE

Non abbiate timore di prendere delle decisioni impopolari. In questa giornata vi dovrete imporre, nonostante vi risulti difficile.

CAPRICORNO

Certe occasioni capitano una volta sola, ma non è detto che siano quelle giuste per voi. A volte è bene riscoprire ciò che si ha già.