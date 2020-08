Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di sabato 15 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni dei tre segni zodiacali d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Avete grandi piani per il futuro ma dovreste concentrarvi di più sulle scadenze imminenti, per non deludere chi aveva riposto fiducia in voi.

BILANCIA

Mantenete un certo contegno in questa giornata, poiché potreste incontrare persone con le quali varrà la pena spendere più tempo.

ACQUARIO

Se avete fatto i conti senza l’oste, è normale che ora vi troviate con in mano qualcosa di diverso dalle vostre aspettative. Fatene tesoro.