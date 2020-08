Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata

14 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 15 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni dei tre segni zodiacali di terra per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Se avete ricevuto un torto cocente, cercare subito vendetta non risolverà nulla. Continuate a comportarvi come avete sempre fatto.

VERGINE

Se siete single oggi potreste incontrare una persona in grado di riaccendere in voi la passione. Siate pronti a buttarvi in nuove avventure.

Oroscopo del Corriere di sabato 15 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

CAPRICORNO

Di solito riuscite a vedere problemi anche dove non ci sono. Non ingigantite ogni questione e, se necessario, chiedete aiuto a chi vi ama.