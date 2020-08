Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 14 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Il vostro partner ha bisogno di dolcezza. Dimostrategli il vostro amore, magari organizzando qualcosa di speciale per questa sera.

SCORPIONE

Avete già la mente in vacanza, ma vi tocca ancora lavorare per qualche giorno. Magari potete distrarvi con una piccola gita fuori porta.

PESCI

Sentite che con il partner non c’è più il rapporto di un tempo. Qualcosa è cambiato ma non riuscite

a capire cosa e questo vi logora.