Oroscopo del Corriere di venerdì 14 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Oggi avete proprio bisogno di una boccata d’aria fresca! L’ultimo periodo non è stato dei migliori, vi meritate una giornata di coccole.

BILANCIA

La vostra fede incrollabile nel prossimo sta vacillando, dopo diverse cocenti delusioni. Non perdetevi d’animo se qualcuno vi ha ferito.

ACQUARIO

Vi sentite fiacchi e privi di entusiasmo. Magari oggi è la giornata giusta per stare da soli e ricaricare le pile in vista della serata.