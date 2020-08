Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo del Corriere di venerdì 14 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Qualcuno sarà in grado di riportarvi il sorriso, in una giornata che non sarà molto facile, soprattutto se la trascorrerete in famiglia.

LEONE

Avete l’umore un po’ ballerino e questo vi impedirà di svolgere bene il vostro lavoro. è meglio che cerchiate di restare concentrati.

SAGITTARIO

Il vostro essere sempre troppo egoisti sta incrinando i rapporti con diverse persone. Ragionate prima di agire in modo avventato.