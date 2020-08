Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 13 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

La vostra voglia di arrivare sempre più in alto dovrebbe essere limitata se porta dolore a vostri familiari che vi sentono distanti da loro.

SCORPIONE

Oggi siete padroni della vostra situazione psicofisica: avete le energie al top e avete sotto controllo tutte le emozioni. Cercate di approfittarne.

PESCI

Le coccole per voi sono fondamentali per sentirvi amate e per sentire il partner vicino. Oggi scarseggiano a causa di piccole incomprensioni.