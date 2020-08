Le previsioni per i tre segni d'aria per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 13 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Ultimamente avete ricevuto diverse delusioni in amore. Non demordete, arriverà anche per voi un momento di piena felicità.

BILANCIA

Il partner ha voglia di discutere, mentre voi ve ne state beatamente in silenzio. Questa mossa, alla fine non farà che innervosirlo, meglio parlare.

ACQUARIO

Scoppiate di energia... grazie alla vostra alimentazione. Purtroppo bisogna dire che happy hour, pizzate e cene tra amici non aiutano certo a mantenere la linea.