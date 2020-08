Le previsioni per i tre segni di terra per la giornata

Oroscopo del Corriere di giovedì 13 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni di terra per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

TORO

Avete cercato a lungo di rimediare a un errore che avete commesso in passato, non riuscendovi. Lasciatevelo finalmente alle spalle.

VERGINE

In questo periodo state facendo grossi progetti per il futuro. Attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, ve ne potreste pentire...

CAPRICORNO

In coppia, oggi, vi sentite come un re e una regina: sereni, affiatati e fiduciosi l’uno nell’altra. Attenti solo a non cambiare umore all’ultimo.