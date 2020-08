Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo del Corriere di mercoledì 12 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per le 24 ore.

CANCRO

La vostra mancanza di autocritica potrebbe farvi risultare presuntuosi. Analizzatevi per comprendere i vostri punti deboli e accettarli.

SCORPIONE

Oggi non mancherete l’obiettivo. Per fare centro, ricordatevi solo di mantenere la calma e la concentrazione. La vittoria è certa.

PESCI

Siete sempre disponibili ad aiutare gli amici in difficoltà. Se capita che loro non lo siano, però, forse è il caso di farsi delle domande.