Oroscopo del Corriere di mercoledì 12 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i tre segni d'aria dello zodiaco per la giornata. Ecco ui di seguito ecco che cosa dicono le stelle per le 24 ore.

GEMELLI

Quando si smette di cercare assiduamente qualcosa, spesso lo si trova in maniera inaspettata. Fatevi stupire dagli avvenimenti.

BILANCIA

Questa sera sembra perfetta per conquistare la vostra nuova fiamma. Pensate a tutto, dal menù alla musica, e farete centro!

ACQUARIO

Dubbi e perplessità vi tormentano, ma non è il momento di prendere decisioni affrettate: le risposte arriveranno da sole, siate pazienti.