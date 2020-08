Le previsioni per i tre segni di terra per la giornata

11 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di mercoledì 12 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni per i tre segni di terra per la giornata, qui di seguito che cosa dicono le stelle per le 24 ore.

TORO

Vi servirà caparbietà per affrontare la giornata, che si tratti di concludere un affare, un progetto o conquistare la fiducia di qualcuno.

VERGINE

Siete stanchi della solita meta di villeggiatura e volete partire all’avventura. Assecondate questo desiderio e organizzate un viaggio insolito.

Oroscopo del Corriere di mercoledì 12 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario

CAPRICORNO

Desiderate passare del tempo di qualità con il partner. Finalmente soli, scoprirete una nuova intimità e il vostro sentimento crescerà ancora.