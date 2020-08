Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

10 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo Corriere di martedì 11 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci Le previsioni per i tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco di seguito che cosa dicono le stelle.

Oroscopo Corriere di martedì 11 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

CANCRO

E' bello aspettare la persona che si ama, anche se a volte fa arrabbiare. Chi è in coppia lo sa: per questo i litigi passano in secondo piano.

SCORPIONE

Meglio parlare chiaro al lavoro se qualcosa vi turba o vi ha lasciato perplessi. Grazie alla diplomazia riuscirete a risistemare le cose.

PESCI

Ci sono momenti in cui vorreste tornare indietro nel tempo ed evitare di fare certe scelte. Ma quello che è stato vi ha reso ciò che siete oggi.