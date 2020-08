Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria per la giornata

10 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo Corriere di martedì 11 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni degli astri per i tre segni dello zodiaco d'aria per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per le 24 ore.

GEMELLI

Se in passato avete eliminato delle persone negative, state attenti perché potrebbero tornare. L’unica arma da usare è l’indifferenza.

Oroscopo Corriere di martedì 11 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci

BILANCIA

In questi tempi avete scaricato il vostro nervosismo sul partner. Ora dovete recuperare cercando di coccolarlo il più possibile.

ACQUARIO

Dovete imparare ad ascoltare chi ne sa più di voi. Se vi consigliano di evitare una persona dovete prendere in considerazione il consiglio.