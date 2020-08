Le previsioni per i tre segni zodicali di fuoco per la giornata

Oroscopo Corriere di martedì 11 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni per i tre segni zodicali di fuoco per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Chi è in attesa di una qualche conferma o di una risposta importante dovrà attendere ancora un po’. La pazienza verrà premiata.

LEONE

Non ci sono più scuse: se c’è una persona che vi interessa dovete dirglielo senza farvi più frenare da paure che vi siete creati da soli.

SAGITTARIO

Se vi sentite agitati non è per il caldo, ma per l’amore. Ci sono nuove emozioni in vista e queste avranno la capacità di risvegliarvi.