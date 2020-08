Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata

Oroscopo Corriere di lunedì 10 agosto 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Le previsioni dei tre segni zodiacali d'acqua per la giornata: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle.

CANCRO

Oggi è il tuo giorno per diventare un eroe: sali sul palco anche se non è il tuo turno. Farai ciò che sarà necessario fare per te e la tua famiglia.

SCORPIONE

C'è molto carburante per mantenere il motore attivo oggi. Potresti trovarti in una situazione in cui ti viene chiesto di prendere decisamente il comando.

PESCI

Proprio quando pensate di non avere più alcuna forza, siete in grado di ingranare una marcia in più. Oggi siete nelle condizioni per spingervi oltre i limiti.