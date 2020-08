Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata

Oroscopo Corriere di lunedì 10 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Le previsioni dei tre segni zodiacali di fuoco per la giornata. Ecco di seguito che cosa dicono le stelle.

ARIETE

Scoprirete che il vostro cervello è molto acuto oggi e che avete più chiarezza riguardo al vostro scopo nella vita. Sarà una piacevole sensazione.

LEONE

Stai attento a non essere troppo critico. Se non fai attenzione a come ti esprimi, è probabile che allontanerai molte persone intorno a te.

Oroscopo Corriere di lunedì 10 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno

SAGITTARIO

La buona notizia è che il tuo cuore e il tuo cervello stanno lavorando insieme e potresti essere in grado di trovare un equilibrio più facilmente del solito.