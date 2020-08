Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra

Oroscopo del Corriere di giovedì 6 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Cosa dicono le stelle: qui di seguito le previsioni per i tre segni zodiacali di terra relative alla giornata.

TORO

Grazie all'influsso benefico della Luna, si presenta l'occasione giusta per pretendere di più in ambito lavorativo, magari un piccolo aumento.

VERGINE

Giornata interessante e sorprese in vista per voi! Finalmente arrivano gli attesi frutti del vostro duro lavoro. Periodo favorevole per nuove attività.

CAPRICORNO

La Luna è di grandissimo aiuto per sostenere ambizioni e fortificarvi. Ma anche la vostra costanza e la vostra calma saranno grandi alleate.