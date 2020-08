Le previsioni per i tre segni zodiacali di terra

Oroscopo del Corriere di mercoledì 5 agosto 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali di terra

TORO

È importante che tu mantenga le promesse fatte. Sei molto generoso, ma tutto si vanifica nel momento in cui non tieni fede a quanto detto.

VERGINE

Oggi è un gran giorno per lavorare a un nuovo progetto. Fai delle ricerche, parla con i colleghi e confrontati attentamente con chi ti circonda.

CAPRICORNO

Oggi non è un gran giorno per suscitare entusiasmo negli altri. Potreste svegliarvi sottotono e avere la sensazione di non essere nel pieno delle forze.