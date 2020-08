Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria

03 agosto 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di martedì 4 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni delle stelle per questi tre segni zodiacali d'aria relativamente alla giornata. Di seguito ecco che cosa dicono gli astri.

GEMELLI

Questo periodo è tutto rivolto alla trasformazione, cosa che vi riuscirà particolarmente bene, sfruttando il posizionamento dei pianeti.

BILANCIA

Seguire l'istinto è la cosa che vi viene più facile. Tuttavia, a volte avete la tendenza a confondere l'istinto con l'eccesso.

Oroscopo del Corriere di martedì 4 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario

ACQUARIO

Aspettatevi di sentirvi in sintonia con tutto quello che è più importante per voi. Per stabilire nuove priorità non dimenticate i vostri bisogni primari.