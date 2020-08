Le previsioni per i segni zodiacali d'aria

Oroscopo del Corriere di lunedì 3 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni per i segni zodiacali d'aria: ecco di seguito cosa dicono le stelle per questa giornata.

GEMELLI

La flessibilità oggi è importante. Non restate ancorati ai soliti schemi, siete perfettamente in grado di cambiare le cose in meglio.

BILANCIA

Se avete bisogno di aiuto al lavoro o a casa, oggi è un giorno adatto per chiederlo. Gli altri saranno ben disposti nei vostri confronti.

ACQUARIO

Avrete un’illimitata dose di energia, accompagnata da una consapevolezza emotiva extra, che potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.