Le previsioni per i tre segni d'aria

01 agosto 2020 a

Oroscopo del Corriere di domenica 2 agosto 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni delle stelle per la giornata riguardo questi tre segni d'aria. Ecco che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

In questi giorni il vostro cervello è in fermento e siete in grado di proporre idee originali che potrebbero essere rivoluzionarie.

BILANCIA

Andare contro corrente oggi potrebbe non essere un male. Sentitevi liberi di scegliere la vostra strada, indipendentemente dagli altri.

ACQUARIO

Potreste sentirvi soffocati da alcune delle persone che vi circondano e dai vostri cari che vi stanno addosso come crostacei su uno scoglio.