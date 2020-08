Le previsioni per i tre segni zodiacali di fuoco

Oroscopo del Corriere di domenica 2 agosto 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Cosa dicono le stelle per questi tre segni di fuoco relativamente alla giornata.

ARIETE

Potresti insospettire alcune persone con le tue parole e le tue azioni. Non sorprendetevi se non pensate o non vi comportate come siete soliti fare.

LEONE

Puoi essere orgoglioso di essere quello solido che ha sempre una risposta o che sa esattamente dove andare, ma non è un dramma cambiare idea.

SAGITTARIO

Hai bisogno di libertà emotiva. Forse ti senti intrappolato in una determinata situazione: prendi le distanze e potresti notare dei miglioramenti.