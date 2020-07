Le previsioni per i tre segni zodiacali d'aria

Oroscopo del Corriere di venerdì 31 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco che cosa dicono le stelle per questa giornata relativamente ai tre segni dello zodiaco d'aria. Di seguito le previsioni astrali.

GEMELLI

Se questo mese siete in viaggio per lavoro o per piacere, fate particolare attenzione a non trascurare l'esercizio fisico di cui avete bisogno.

BILANCIA

Una giocosità spensierata oggi contraddistingue il vostro segno. Potreste sperimentare anche una sensazione di maggiore energia.

ACQUARIO

Trovate il modo più facile per gestire lo stress. Se avete poca tolleranza nei confronti degli altri, forse dovreste rivedere qualcosa dentro di voi...