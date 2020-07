27 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di martedì 28 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali.

TORO

Alla fine il duro lavoro (anche l’esercizio fisico) ripaga sempre e oggi potrete avere qualche anticipazione della vostra ricompensa!

VERGINE

Di solito siete sempre molto esigenti con gli altri e con voi stessi, ma oggi è il giorno giusto per concedere a tutti uno strappo alla regola.

CAPRICORNO

Le cose potrebbero non andare esattamente come dovrebbero, ma non è il caso di drammatizzare. Potreste scoprire che in fondo va tutto bene.