Oroscopo del Corriere di lunedì 27 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali.

CANCRO

Concedetevi più tempo anche per fare le cose più banali. Non essere precipitosi deve essere il mantra. E non fatevi fuorviare dalle aspettative.

SCORPIONE

Le vostre intuizioni sono giuste e potrebbero portare al sorgere di una nuova idea. Oggi fareste bene a fidarvi del vostro istinto in ogni ambito.

PESCI

Potreste sentirvi un po' stanchi. Questo non significa necessariamente che dovete preservare le energie, ma solo che dovete usarle nel modo giusto.