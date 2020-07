25 luglio 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 26 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali.

CANCRO

Mille idee in testa e la sensazione di non riuscire a concretizzarne una. Il punto è questo: non sempre le persone al vostro fianco possono aiutarvi.

SCORPIONE

Ci sono due aspetti che dovrete riconsiderare per avere risultati migliori: la diffidenza nei confronti degli altri e il vostro desiderio di metterli a tacere.

Oroscopo del Corriere di domenica 26 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno

PESCI

I segnali che arrivano dalle stelle e dal movimento dei pianeti non indicano grandi novità all'orizzonte. Toccherà a voi allontanare la noia.