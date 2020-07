Oroscopo del Corriere di domenica 26 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

25 luglio 2020 a

GEMELLI

Va tutto bene o almeno questa è la vostra sensazione. Sarà merito dell'affetto che sentite intorno a voi, soprattutto in famiglia.

BILANCIA

Il tempo è come il denaro: non è mai abbastanza. Vi sentite come un vip: vi reclamano su più fronti, ma non avete il dono dell'ubiquità.

ACQUARIO

La bellezza dell'amore splenderà attraverso i vostri occhi e soprattutto in quelli di chi vi guarda. Sarà una giornata di cuoricini e fiorellini.