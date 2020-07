24 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 25 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci.

CANCRO

Chi ve lo fa fare di tenere il broncio per ogni critica che ricevete o per ogni presunto torto che subite? Reagite e lasciatevi scivolare tutto addosso.

SCORPIONE

Se vi propongono una serata mondana e vi viene voglia di rifiutare l'invito, non preoccupatevi: non vi state impigrendo, è solo colpa... delle stelle.

PESCI

L'elenco di possibili spese per la casa aumenta di giorno in giorno e la cosa vi fa star male perché sapete di non poter far fronte a tutte.