Oroscopo del Corriere di sabato 25 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario.

GEMELLI

L'atmosfera è quella giusta per dare il cento per cento: le tensioni sono state messe da parte, avete il dovere di sfruttare il momento.

BILANCIA

La voglia di relax generalmente va in controtendenza con quella di far festa, ma oggi è possibile che vi sentirete un po' confusi.

Oroscopo del Corriere di sabato 25 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno

ACQUARIO

L'autostima è la base di ogni successo, non solo in ambito professionale: più andate avanti dritti per la vostra strada e più ne acquistate.