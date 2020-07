24 luglio 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di sabato 25 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno.

TORO

I conflitti non mancano, ma per fortuna siete dell'umore giusto per non sentirne il peso. Un pizzico di sano egoismo non nuoce alla salute.

VERGINE

Questa rischia di essere una di quelle giornate in cui vi viene voglia di urlare, non tanto per rabbia, ma perché siete convinti delle vostre idee.

Oroscopo del Corriere di sabato 25 luglio 2020: Ariete, Leone e Sagittario

CAPRICORNO

C'è la possibilità che qualcuno o qualcosa vi tagli la strada: non disperate, perché nulla è perduto e potete sempre arrivare alla meta.