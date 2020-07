23 luglio 2020 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 24 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa dicono le stelle per questi tre segni zodiacali per la giornata.

GEMELLI

Oggi vi sentirete ispirati e le cose fileranno tutte per il verso giusto. Ma non mangiate troppo e fate attenzione a non bere alcolici.

BILANCIA

Oggi, tutto a un tratto, potrebbe arrivare il momento per splendere, proprio come il sole che fa capolino tra le nuvole. Cogliete l’attimo!

ACQUARIO

Avrete molta energia stasera: è il momento di uscire e divertirsi. Si profila una buona giornata per socializzare e persino ballare fino all'alba.