22 luglio 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 23 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa dicono gli astri per questi tre segni zodiacali.

CANCRO

Montagne russe in amore. Un giorno siete pieni di passione, quello dopo dopo vi sentite estraniati. Dovreste capire cosa volete da una relazione.

SCORPIONE

Fate attenzione a quello che mangiate oggi. Non è un buon giorno per cominciare una dieta, ma fareste meglio a evitare qualunque eccesso.

Oroscopo del Corriere di giovedì 23 luglio 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario

PESCI

Ci sono molteplici energie anticonformiste in giro in questi giorni. L'isolamento non è la risposta migliore, ma tenete le distanze da chi vi “prosciuga”.