Oroscopo del Corriere di giovedì 23 luglio 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Le previsioni degli astri per questi tre segni zodiacali.

TORO

Tratta il tuo corpo con più rispetto oggi. La posizione delle stelle e l'energia che ne derivano consigliano di fare attenzione alle articolazioni.

VERGINE

Oggi potrete sentirvi soli e malinconici senza un motivo apparente. Ma non soccombete alla triste tentazione di chiudervi in voi stessi.

CAPRICORNO

Non siete così indifesi come volete far credere! Indipendentemente da ciò che pensate adesso, non c'è niente che non si possa risolvere.